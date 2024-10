Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, debutto per Berrettini, Musetti e Arnaldi. Jarry tiene a battesimo Alcaraz

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ci aspetta una giornata bella lunga alla Accor Arena. Ava in onda la seconda giornata, che sarà un bel ‘fritto misto’ tra partite di primo turno, le ultime dieci, e le prime partite di secondo turno, con le prime teste di serie coinvolte. Ma iniziamo con ordine, con tre italiani che saranno impegnati; non più quattro, dopo il forfait di Flavio Cobolli. In mattinata Lorenzoaprirà la propria campagna francese contro Jan-Lennard Struff; il tedesco non ha giocato molto nell’ultimo periodo ed ha perso le sue partite dal post Gstaad, ma rimane sempre un giocatore che, se trova la giusta quadratura, può dare più di un fastidio. Il ragazzo di Carrara parte comunque favorito; forse non si potrà dire lo stesso per Matteo, che avrà una sfida interessante con Alexei Popyrin.