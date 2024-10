361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 28 ottobre 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bene la Fiction rai con Elena Sofia Ricci Nella serata di ieri, lunedì 28, su Rai1 la prima puntata di Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia ha portato a casa ben 3.776.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.219.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Boss in Incognito si ferma a 914.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Paradise City registra 899.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 480.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 696.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 886.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 889.000 spettatori con il 5.5%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 332.000 spettatori (2.3%). L'articolotv, idel 28proviene da 361 Magazine.