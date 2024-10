Gaeta.it - Arresti a Montepaone: imprenditore sfruttava i dipendenti, crisi in cinque supermercati

In un'operazione condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, undel settore alimentare è finito in manette per sfruttamento dei lavoratori.situati a, Soverato e Chiaravalle Centrale sono stati chiusi e i beni aziendali, dal valore complessivo di oltre 27 milioni di euro, sono stati sequestrati. Al centro di questa indagine ci sono pratiche lavorative illecite che evidenziano una violazione grave dei diritti dei lavoratori. Pratiche lavorative illecite Secondo quanto emerso dall'inchiesta, l'pagava i proprisolo 4 euro all'ora, malgrado i lavoratori svolgessero prestazioni settimanali superiori alle 50 ore. Questa somma esigua rappresenta una violazione delle normative sul salario minimo e sull'orario di lavoro.