La Rossopomodoro Volo Palermo stecca al debutto nella Serie B maschile di Volley (girone H). Il sestetto di Nicola Ferro è stato battuto al Palatenda Nino Roccazzella di Sciacca dalla "matricola" Scalia col punteggio di 3-1 (parziali 25-18, 25-14, 17-25, 25-23) al termine di una partita che gli

Volley, Rossopomodoro Palermo battuta all'esordio

