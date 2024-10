Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen verso la chiusura di almeno 3 fabbriche in Germania. I sindacati “Pugnalata al cuore dei lavoratori”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’annuncio choc è arrivato:chiuderàtrein. Lo ha reso noto il consiglio di fabbrica del colosso dell’auto tedesca, secondo quanto riportano alcuni media come Bild e die Welt. A rischio migliaia di posti di lavoro in quella che è una decisione senza precedenti e che sancisce la rottura di uno storico patto tra azienda e dipendenti. La prima si impegnava a non licenziare, i secondi ad accettare contenimenti salariali nelle fasi di crisi. Per altri media tedeschi il gruppovorrebbe imporre una riduzione dello stipendio del 10% per i suoi dipendenti, con la prospettiva di due anni senza aumenti. Secondo la Bild, inoltre verrebbe tagliata l’indennità mensile di 167 euro, per un risultato complessivo di un taglio di circa il 18% in busta paga.