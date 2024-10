Lanazione.it - Università di Pisa premiata al Forum Sanità 2024

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre- Il sistema intelligente per il telemonitoraggio di pazienti affetti da insufficienza cardiaca è stato premiato alcon un doppio riconoscimento: PremioPAnella categoria Data-driven Health e il Premio Speciale Intelligenza Artificiale. La cerimonia si è svolta il 24 ottobrea Roma. Il, promosso dal Gruppo DIGITAL360, è pensato per far emergere le migliori esperienze che guardano al futuro della salute e della, valorizzando progetti basati su tecnologie all’avanguardia o capaci di mettere in atto modelli innovativi di assistenza e cura. Il sistema di telemonitoraggio messo a punto asi chiama Heart Failure Medical Expert System (HF-MES), ed era già stato premiato alla conferenza internazionale IEEE ISMICT(International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT)).