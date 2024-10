Travolto sulle strisce dopo la cena. Muore pensionato di 67 anni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali davanti a casa quando è stato Travolto da un’auto che l’ha sbalzato diversi metri più avanti senza lasciargli scampo. L’ennesima vittima della strada si chiamava Alfio Ricca, era un pensionato di 67 anni e abitava sulla via Emilia Est a Cavazzona, frazione di Castelfranco Emilia. L’incidente sabato sera alle 22, all’altezza del ristorante Misaki. "Alfio era andato fuori a cena con il figlio più giovane, quindici anni – racconta sconvolto Giuseppe, fratello della vittima – al ritorno ha prima scaricato mio nipote davanti a casa poi è andato a parcheggiare l’auto nel parcheggio dall’altra parte della via Emilia. Poi ha attraversato la strada sulle strisce davanti a casa, quando quest’auto è arrivata ad alta velocità e l’ha Travolto, l’ha sbalzato 50 metri più in là. Mio fratello è finito sotto un’auto parcheggiata". Ilrestodelcarlino.it - Travolto sulle strisce dopo la cena. Muore pensionato di 67 anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Stava attraversando la stradapedonali davanti a casa quando è statoda un’auto che l’ha sbalzato diversi metri più avanti senza lasciargli scampo. L’ennesima vittima della strada si chiamava Alfio Ricca, era undi 67e abitava sulla via Emilia Est a Cavazzona, frazione di Castelfranco Emilia. L’incidente sabato sera alle 22, all’altezza del ristorante Misaki. "Alfio era andato fuori acon il figlio più giovane, quindici– racconta sconvolto Giuseppe, fratello della vittima – al ritorno ha prima scaricato mio nipote davanti a casa poi è andato a parcheggiare l’auto nel parcheggio dall’altra parte della via Emilia. Poi ha attraversato la stradadavanti a casa, quando quest’auto è arrivata ad alta velocità e l’ha, l’ha sbalzato 50 metri più in là. Mio fratello è finito sotto un’auto parcheggiata".

