Torino, Cairo valuta la cessione a Red Bull? Il patron smentisce

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilpotrebbe presto entrare nella galassia Red. Secondo alcune voci raccolte in esclusiva da La Stampa, ilUrbanoavrebbe già incontrato tre volte i rappresentanti della società austriaca di energy drink, interessati al club granata per un possibile ingresso anche nel calcio del nostro Paese dopo gli esperimenti positivi con Salisburgo in patria, Lipsia in Germania e New York nell’MLS statunitense. Un’operazione le cui radici affonderebbero già nell’estate 2024, quando il gigante delle bevande energetiche è diventato Official energy drink partner della squadra. Stando al quotidiano piemontese, il rapporto potrebbe stringersi già nel 2025, quando Reddiverrebbe main sponsor del club. Prima di affondare il colpo, però, l’azienda di Mark Mateschitz chiede uno stadio di proprietà. Immediata la smentita dello stessoCronaca: «Totale falsità».