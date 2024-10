Torino, Cairo smentisce la cessione: dopo le voci sull’accordo con Red Bull arriva il messaggio del patron (Di lunedì 28 ottobre 2024) Urbano Cairo scende in campo, il patron del Torino smentisce le voci circa una possibile cessione del club alla Red Bull, il messaggio Urbano Cairo alza la voce e smentisce le voci di una possibile cessione del suo Torino alla Red Bull. Cos’è successo? Semplice, riavvolgiamo il nastro. Questa mattina le attenzioni dell’ambiente granata in Calcionews24.com - Torino, Cairo smentisce la cessione: dopo le voci sull’accordo con Red Bull arriva il messaggio del patron Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Urbanoscende in campo, ildellecirca una possibiledel club alla Red, ilUrbanoalza la voce eledi una possibiledel suoalla Red. Cos’è successo? Semplice, riavvolgiamo il nastro. Questa mattina le attenzioni dell’ambiente granata in

Torino, Cairo smentisce la cessione: dopo le voci sull’accordo con Red Bull arriva il messaggio del patron

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attualmente è l’Official Energy Drink partner del Torino, ma il futuro da nuovo proprietario non è un’ipotesi da scartare. “Quando Red Bull entra non è un caso. Lo fa per rafforzarsi e restare” e Urbano Cairo sembrerebbe non volersi perdere ... (Ilfattoquotidiano.it)

Retroscena sull’addio di Raoul Bellanova dal Torino all’Atalanta, il possibile motivo dell’addio di calciomercato, c’entra la trattativa tra Cairo e Red Bull Questa mattina tutto il mondo del Torino sembra essersi cristallizzato intorno alla ... (Calcionews24.com)

Urbano Cairo sarebbe in trattativa con la Red Bull per la cessione del Torino: è la clamorosa notizia riportata da La Stampa. Secondo quanto riferito dal quotidiano,. (calciomercato.com)

Red Bull e il mondo del calcio In Europa, i casi più famosi e redditizi legati al colosso austriaco sono Salisburgo e Lipsia. Ma non finisce qui: anche alcuni club di Stati Uniti, Brasile e Giappone ... (ilfattoquotidiano.it)

Il Torino di Urbano Cairo sarebbe in trattativa con la Red Bull per la cessione della società granata. A riferirlo è La Stampa. Una notizia davvero clamorosa, il Torino di Urbano Cairo sarebbe in ... (areanapoli.it)