E' stata inaugurata ufficialmente la pista ciclopedonale Narni-Terni. Per la Regione essa "rappresenta un'ulteriore risorsa molto importante per il territorio della provincia". "La pista - si legge in una nota -, offre ai ternani, ai narnesi, nonché ai turisti, la possibilità di prendere la

Terni-Narni, inaugurata la pista ciclopedonale: “Un suggestivo percorso attraverso la natura”

