Anteprima24.it - Terminal Bus, disagi e caos a via Rivellini: De Ieso (Lega) chiede l’intervento di Mastella

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Purtroppo siamo stati facili profeti. A via, nei pressi dell’area Coni, questa mattina si è scatenato il, senza il minimo di assistenza e informazione. Ci sono ancora studenti che non entrano a scuola perché stanno raggiungendo la parte alta della città a piedi, altri sono entrati poco fa in ritardo, altri ancora stanno aspettando i genitori per farsi accompagnare all’istituto scolastico. Senza tralasciare che ci sono anche anziani che hanno raggiunto Benevento in pullman da alcuni comuni del Fortore disorientati dalla nuova location delbus.