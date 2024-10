Supplenze fino a 10 giorni: il Dirigente può utilizzare i docenti interni. Si può sostituire collega assegnata ad altro plesso? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il docente assegnato ad un plesso può supplire un collega temporaneamente assente, assegnato in altro plesso? L'articolo Supplenze fino a 10 giorni: il Dirigente può utilizzare i docenti interni. Si può sostituire collega assegnata ad altro plesso? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il docente assegnato ad unpuò supplire untemporaneamente assente, assegnato in? L'articoloa 10: ilpuò. Si puòad? .

Supplenze fino a 10 giorni: il Dirigente può utilizzare i docenti interni. Si può sostituire collega assegnata ad altro plesso?

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sei mesi di reclusione per aver oltraggiato il medico del carcere. La Corte d’appello di Perugia ha riformato la sentenza di assoluzione nei confronti di un detenuto che aveva rivolto parole offensive al medico di turno. In primo grado ... (Perugiatoday.it)

Carlo Conti sta già puntando con forza a Sanremo 2025. E pare che ora sia intenzionato a scegliere una conduttrice di grande successo come supporto prezioso per il prossimo Festival, che si terrà a febbraio come sempre. E il pubblico apprezzerebbe ... (Caffeinamagazine.it)

Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO _ MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA ... (orizzontescuola.it)

Tornano le MAD, le messe a disposizione, per le supplenze fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell'infanzia. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha predisposto una nota riguardante la proce ... (italiaoggi.it)

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota emanata il 9 ottobre, ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla procedura di interpello per la copertura delle supplenze brevi nelle ... (orizzontescuola.it)