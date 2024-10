Iodonna.it - Si tratta dell'inganno della mente, «Il dolore non ha lo scopo di farci soffrire» dice l'autrice, scrittrice e fondatrice dello yoga sciamanico

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Da oggi ospitiamo Agorà, uno spazio a cura di Selene Calloni Williams. Sarà on line ogni quindici giorni. Prossimo appuntamento l’11 novembre. Laillustrerà il contenuto’articolo in una diretta live sui suoi social. Quando dico ai miei allievi che la meditazione è innanzitutto immobilità e che non c’è libertà senza immobilità fanno espressioni strane, un po’ stupite e, a volte, persino un po’ inorridite: l’immobilità prolungata fa paura. Perché devo tenere la posizione se diviene scomoda, fonte di disagio? La meditazione è la via che ci insegna ad utilizzare disagi, disturbi, problemi, persino le malattie e la morte come strumenti per proseguire lungo il sentiero che conduce alla libertà.