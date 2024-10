Settimana con bel tempo in Sicilia, le previsioni meteo fino a Ognissanti: sole e temperature fino a 25° (Di lunedì 28 ottobre 2024) La presenza di un promontorio anticiclonico determina, per gran parte della Settimana, condizioni stabili e soleggiate sulla Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province, salvo addensamenti nuvolosi di passaggio. Sono le previsioni del metereologo di 3BMeto Francesco Nucera Messinatoday.it - Settimana con bel tempo in Sicilia, le previsioni meteo fino a Ognissanti: sole e temperature fino a 25° Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La presenza di un promontorio anticiclonico determina, per gran parte della, condizioni stabili eggiate sulla, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province, salvo addensamenti nuvolosi di passaggio. Sono ledel metereologo di 3BMeto Francesco Nucera

