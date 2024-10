Sequestrato capannone adibito ad officina (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell’ambito dei controlli disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castellammare di Stabia hanno eseguito, nell’agro del comune di Pompei, un'ispezione in un capannone Napolitoday.it - Sequestrato capannone adibito ad officina Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell’ambito dei controlli disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castellammare di Stabia hanno eseguito, nell’agro del comune di Pompei, un'ispezione in un

Sequestrato capannone adibito ad officina

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

un'ispezione in un capannone adibito ad officina di circa 75 mq e una struttura utilizzata come deposito. Dai controlli sono emerse diverse criticità in quanto l'attività, nella quale sono stati ... (napolitoday.it)

Una mega officina meccanica allestita in un capannone a Cervinara sequestrata dalla Guardia di Finanza di Avellino. I militari delle Fiamme Gialle hanno posto i sigilli all'autofficina ... (msn.com)

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino ha recentemente sequestrato un’autofficina meccanica nel ... (41esimoparallelo.it)