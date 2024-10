Seconda sconfitta consecutiva per il Messina Futsal, l’Under 19 vince all’esordio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Seconda sconfitta consecutiva per il Messina Futsal, battuto, al “PalaLaganà”, dal Città di Acri per 4 a 2 nella 3^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo un inizio equilibrato, i calabresi, più pericolosi in fase offensiva, sbloccano il punteggio al 13’ grazie al gol di Giudice Today.it - Seconda sconfitta consecutiva per il Messina Futsal, l’Under 19 vince all’esordio Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)per il, battuto, al “PalaLaganà”, dal Città di Acri per 4 a 2 nella 3^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo un inizio equilibrato, i calabresi, più pericolosi in fase offensiva, sbloccano il punteggio al 13’ grazie al gol di Giudice

Seconda sconfitta consecutiva per il Messina Futsal, l’Under 19 vince all’esordio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Seconda sconfitta consecutiva per il Messina Futsal, battuto, al “PalaLaganà”, dal Città di Acri per 4 a 2 nella 3^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Dopo un inizio equilibrato, i calabresi, più pericolosi in fase offensiva, ... (Messinatoday.it)

Pisa, 26 ottobre 2024 - La Primavera del Pisa incassa un’altra sconfitta, battuta per 4-2 dall’Ascoli in una partita avvincente e densa di episodi. Sul campo, la squadra di casa si è dimostrata più cinica e determinata, portando a casa tre punti ... (Sport.quotidiano.net)

Primo stop in casa per il Messina Futsal nonostante la doppietta di Sanz, dopo un primo tempo equilibrato gli ospiti passano più volte nella ripresa ... (msn.com)

Sarà una quarta giornata molto importante quella che si svolgerà domenica 27 ottobre, nel girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di ... (messinasportiva.it)

Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria ... (tempostretto.it)