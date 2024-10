Thesocialpost.it - Sciopero Atac oggi a Roma di 24 ore: disagi seri, i dettagli

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lunedì 28 ottobre 2024 si preannuncia una giornata di forteo per pendolari e turisti a, a causa di unodi 24 ore indetto dal personale. Lointeresserà l’intera rete di trasporti pubblici gestita dall’azienda, con il rischio di paralizzare metropolitane, autobus e tram in vari momenti della giornata. La protesta è stata organizzata dai sindacati USB e ORSA, che puntano a mettere in luce le difficoltà del personale legate a condizioni di lavoro gravose e a una mancanza di sicurezza, evidenziando in particolare episodi di aggressioni sugli autobus e nelle stazioni della metro. Fasce orarie garantite eper i viaggiatori Durante la giornata di lunedì 28 ottobre,garantirà il servizio regolare nelle fasce orarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.