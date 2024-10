San Francisco 6 dipendenti dei trasporti pubblici licenziati perché senza vaccino Covid indennizzati con 13 mln $ a testa

San Francisco, 6 dipendenti dei trasporti pubblici licenziati perché senza vaccino Covid, indennizzati con 1,3 mln $ a testa (Di lunedì 28 ottobre 2024) I sei dipendenti della Bay Area Rapid Transit (BART) si erano rifiutati di sottoporsi all'inoculazione sulla base di "convinzioni religiose sincere", e per questo erano stati licenziati. Adesso, la sentenza che dà loro ragione, ed anche un cospicuo indennizzo Storica sentenza a San Francisco, Ilgiornaleditalia.it - San Francisco, 6 dipendenti dei trasporti pubblici licenziati perché senza vaccino Covid, indennizzati con 1,3 mln $ a testa Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) I seidella Bay Area Rapid Transit (BART) si erano rifiutati di sottoporsi all'inoculazione sulla base di "convinzioni religiose sincere", e per questo erano stati. Adesso, la sentenza che dà loro ragione, ed anche un cospicuo indennizzo Storica sentenza a San

San Francisco, 6 dipendenti dei trasporti pubblici licenziati perché senza vaccino Covid, indennizzati con 1,3 mln $ a testa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morte Liam Payne, licenziati due dipendenti dell’hotel Due dipendenti dell’hotel dove Liam Payne è morto, precipitando dal balcone del terzo piano, sono stati licenziati con l’accusa di aver fornito droghe pesanti all’ex cantante degli One ... (Tpi.it)

Svolta clamorosa nelle indagini sulla morte di Liam Payne. Il 31enne, ex membro degli One Direction, è morto dopo esser precipitato dalla camera di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. Secondo il sito americano TMZ, la polizia argentina ha ... (Thesocialpost.it)

Gli orari ora sono liberi e l’ufficio sparito, se non altro per i dipendenti Microsoft in Germania ... e della notte.Corriere della Sera Cari amici la rivista San Francesco e il sito sanfrancesco.org ... (sanfrancescopatronoditalia.it)

13 DIC - Trattenute in busta paga a 27 dipendenti dell'ospedale San Martino-Ist di Genova per pasti consumati irregolarmente nella mensa aziendale al prezzo agevolato di 1,03 euro, in giorni in ... (quotidianosanita.it)

“ To Save Democracy Harris May Need To Steal An Election ”. Per salvare la democrazia, Harris potrebbe dover rubare un’elezione. Questo titolo è girato alcuni giorni fa sui social sotto la testata di ... (ilfattoquotidiano.it)