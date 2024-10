Riscaldamento globale, la ricerca: "Entro il 2100 pericolo estinzione per alghe e foreste marine" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Se non ci saranno interventi per mitigare subito le emissioni di gas serra, le foreste macroalgali e le fanerogame (fra cui Posidonia oceanica, una pianta superiore endemica del Mediterraneo) sono a rischio estinzione Entro il 2100. Il Riscaldamento globale rischia di provocare a livello mondiale Pisatoday.it - Riscaldamento globale, la ricerca: "Entro il 2100 pericolo estinzione per alghe e foreste marine" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Se non ci saranno interventi per mitigare subito le emissioni di gas serra, lemacroalgali e le fanerogame (fra cui Posidonia oceanica, una pianta superiore endemica del Mediterraneo) sono a rischioil. Ilrischia di provocare a livello mondiale

Riscaldamento globale, la ricerca: "Entro il 2100 pericolo estinzione per alghe e foreste marine"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conclusa la V edizione della “Carovana dei ghiacciai”, la campagna internazionale di Legambiente che ha diffuso i risultati. Dal 5 agosto al 9 settembre Legambiente, in collaborazione con Ciara Italia e Comitato Glaciologico, ha realizzato 7 tappe ... (Cityrumors.it)

Negli ultimi anni, l’Europa ha vissuto alcune delle sue estati con più caldo. Estati che hanno coinciso con alti tassi di mortalità delle persone, soprattutto anziani e soggetti fragili. Stando alle previsioni di uno studio pubblicato su The Lancet ... (Velvetmag.it)

Nel 2015 ben 194 paesi e l’UE hanno firmato gli Accordi di Parigi, con i quali si punta a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, in modo da non subire troppi danni a causa del cambiamento climatic ... (drcommodore.it)

Secondo un nuovo rapporto dell'ONU entro il 2100 vivremo in un mondo molto più caldo (fino a 3,1 °C in più) se non taglieremo in modo rapido e netto ... (msn.com)

I cambiamenti climatici sono una delle questioni più urgenti e discusse del nostro tempo. Mentre l'aumento delle temperature globali è un fatto ... (dailyexpress.it)