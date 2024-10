Tuttivip.it - “Rapporti intimi con lui, confesso”. E a Uomini e Donne Maria la disintegra davanti a tutti: “Tu sei…”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “” è tornato in onda con la consueta programmazione, proseguendo le vicende interrotte martedì scorso e riprendendo il dibattito su protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Tra i momenti più intensi, un confronto acceso ha visto al centro la dama Sabrina e il cavaliere Gabriele, in una discussione che ha portato alla luce delusioni e rancori. Durante la puntata,De Filippi ha intuito una certa tensione nella dama e l’ha invitata a condividere ciò che la tormentava. Dopo un’iniziale titubanza, Sabrina si è aperta, ammettendo la propria delusione per la decisione di Gabriele di chiudere la loro conoscenza, nonostante il legame intimo che si era creato tra loro.