Lapresse.it - Ranking Wta, Jasmine Paolini quarta e migliore azzurra di sempre: eguagliata Francesca Schiavone

(Di lunedì 28 ottobre 2024), due volte finalista Slam in questo 2024 (e oro in doppio a Parigi con Sara Errani), ha raggiunto laposizione della classifica Wta. La 28enne toscana èla prima delle azzurre e fa segnare un “beststellare”. Alle sue spalle fa due passi indietro Elisabetta Cocciaretto (n.54) mentre ne fanno sette avanti Lucia Bronzetti (n.77) e due Sara Errani (n.89). Aryna Sabalenka allunga su Iga Swiatek dopo la cancellazione dei punti delle Finals 2023: sul terzo gradino del podio c’èCoco Gauff. ‘Scalatrici’ della settimana Sofia Kenin (n.88; +70) e Olga Danilovic (n.52; +34). Una stagione da favola Una variazione splendida in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Women’s Tennis Association dopo la conclusione del Wta 500 di Tokyo del 250 di Guangzhou.