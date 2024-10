Gaeta.it - Papa Francesco e la sfida migratoria: un appello a Governo Meloni per una nuova visione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha recentemente espresso la sua opinione sul delicato tema dell’immigrazione in Italia, suggerendo aldi Giorgiadi adottare misure concrete per affrontare la crescente problematica legata al calo della natalità nel Paese. Le sue parole hanno aperto un importante dibattito su come gestire le risorse umane che i migranti rappresentano, soprattutto in un contesto di difficoltà economica e demografica. L’intervento disulla migrazione Durante un’udienza agli scalabriniani, il Pontefice ha richiamato l’attenzione alle necessità dell’Italia, sottolineando che il Paese ha accolto storie di migrazione e di speranza, ed oggi deve affrontare la realtà della bassa natalità. Secondo le sue parole, l’Italia ha un’età media di 46 anni e non riesce a fare figli.