Pallone d’oro 2024, quanto guadagna il vincitore? Il montepremi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La cerimonia di premiazione delavrà luogo stasera, lunedì 28 ottobre, a partire dalle 20:45, al Théâtre du Châtelet di Parigi: il grande favorito per il premio di miglior calciatore dell’anno è il brasiliano Vinicius, mentre le spagnole Aitana Bonmatí e Alexia Putellas. Le sorprese però spesso sono dietro l’angolo. Si tratta del premio individuale più ambito del mondo del calcio. Chi lo vince, entra in un Olimpo che include nomi come Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Johan Cruyff, Michel Platini e Marco Van Basten, senza dimenticare gli italiani Gianni Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio. Un prestigio unico, senza però un. Ilinfatti conferisce prestigio ai vincitori, ma non garantisce un pagamento diretto per il premio.