Oasport.it - Novak Djokovic e i dubbi sulla presenza alle ATP Finals: il serbo si rilassa alle Maldive

(Di lunedì 28 ottobre 2024)saràATP2024? La domanda sorge spontanea e la sensazione è che si vada verso un “No”. Il campione, dopo aver affrontato in maniera convincente il Masters1000 di Shanghai (finale persa contro Jannik Sinner) e preso parte al Six Kings Slam di Riad dove ha avuto modo di rimpinguare il proprio conto in banca, ha deciso di staccare la spina e di non partecipare al 1000 di Parigi-Bercy, torneo che aveva vinto l’anno passato. Nole è con la sua famiglia, desideroso di passare un po’ di tempo con i propri e di ricaricare le pila in vista di quel che sarà. Attualmente,è qualificato per il Master di fine anno di Torino, essendo n.6 della Race, ovvero la classifica di rendimento del 2024 che definirà la top-8 qualificante per la competizione al Pala Alpitour. .