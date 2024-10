NFL 2024 (week 8): Chiefs ancora imbattuti, vincono Packers, Lions, Eagles, Bills e 49ers che affossano i Cowboys (Di lunedì 28 ottobre 2024) La week numero 8 della NFL 2024 ci consegna ancora una volta i Kansas City Chiefs vittoriosi ed imbattuti nella AFC, mentre nella NFC i Detroit Lions rimangono in vetta inseguiti dai Green Bay Packers e dai Washington Commanders. Clamoroso ko dei Baltimore Ravens in casa dei Cleveland Browns, mentre proseguono le crisi di Dallas Cowboys (ko in casa di San Francisco) e New York Jets (che crollano in casa dei Patriots). Cos’è successo nel weekend della NFL? Nella NFC arriva la grande vittoria dei Los Angeles Rams (3-4) per 30-20 sui Minnesota Vikings (5-2) con Stafford che lancia 4 mete e ringrazia il ritorno di Kupp e Nacua. Sempre nella NFC i San Francisco 49ers (4-4) stendono 30-24 i Dallas Cowboys (3-4) chiudendo i conti in largo anticipo con un attacco menomato ma inarrestabile. Tra i texani male Prescott, si salva solo CeeDee Lamb con 146 yds e 2 mete su ricezione. Oasport.it - NFL 2024 (week 8): Chiefs ancora imbattuti, vincono Packers, Lions, Eagles, Bills e 49ers che affossano i Cowboys Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lanumero 8 della NFLci consegnauna volta i Kansas Cityvittoriosi ednella AFC, mentre nella NFC i Detroitrimangono in vetta inseguiti dai Green Baye dai Washington Commanders. Clamoroso ko dei Baltimore Ravens in casa dei Cleveland Browns, mentre proseguono le crisi di Dallas(ko in casa di San Francisco) e New York Jets (che crollano in casa dei Patriots). Cos’è successo nelend della NFL? Nella NFC arriva la grande vittoria dei Los Angeles Rams (3-4) per 30-20 sui Minnesota Vikings (5-2) con Stafford che lancia 4 mete e ringrazia il ritorno di Kupp e Nacua. Sempre nella NFC i San Francisco(4-4) stendono 30-24 i Dallas(3-4) chiudendo i conti in largo anticipo con un attacco menomato ma inarrestabile. Tra i texani male Prescott, si salva solo CeeDee Lamb con 146 yds e 2 mete su ricezione.

NFL 2024 (week 8): Chiefs ancora imbattuti, vincono Packers, Lions, Eagles, Bills e 49ers che affossano i Cowboys

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’oroscopo di Paolo Fox è un appuntamento imperdibile per chi ama consultare le stelle e scoprire cosa riserva il futuro. Ecco le previsioni dell’oroscopo per il weekend  di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia ci offre una panoramica ... (Webmagazine24.it)

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno per il fine settimana sono contenute nell’oroscopo del weekend 26 e 27 ottobre, dall’ariete ai pesci, i più fortunati e i consigli per trascorrere giornate spensierate. Oroscopo Ariete: È vero che ... (Ilpescara.it)

La week numero 8 della NFL 2024 ci consegna ancora una volta i Kansas City Chiefs vittoriosi ed imbattuti nella AFC, mentre nella NFC i Detroit Lions ... (oasport.it)

The Week 8 NFL schedule for Sunday includes top teams in play. Among those contests is the Atlanta Falcons playing the Tampa Bay Buccaneers.If you are looking for how to watch Week 8 of the NFL, ... (ftw.usatoday.com)

Week 8 of the 2024 NFL season sees rookie clashes, historic rivalries renewed and opportunities for teams to change their fortunes. (msn.com)