Meteo cambia tutto | dopo le piogge arrivano sole e caldo ecco dove

(Di lunedì 28 ottobre 2024)un weekend segnato da violenti eventiin gran parte d’Italia – conintense sopratin Liguria, Toscana, Piemonte e Sardegna – la nuova settimana si preannuncia decisamente più stabile grazie all’arrivo dell’anticiclone africano. Questo sistema di alta pressione porterà condizioni di bel tempo su gran parte della penisola, con cieliggiati e temperature miti che si spingeranno oltre le medie stagionali, specialmente al Centro-Nord. Oggi, lunedì 28 ottobre: la giornata si presenta prevalentemente serena e asciutta in quasiil territorio nazionale. Le nuvole, presenti solo in forma irregolare, tenderanno a diradarsi anche nelle regioni che nei giorni scorsi hanno subito le conseguenze del maltempo, come la Sardegna e il Nord-Ovest.