Matthew Perry un anno dopo la morte la madre racconta | Aveva avuto una premonizione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Unfa moriva. Il 28 ottobre 2023 se ne andava il Chandler di ‘Friends’ scuotendo le coscienze di colleghi e milioni di fan e lasciandoli in lacrime. Oggi laSuzanne Morrison hato alla Nbc un episodio particolare e suggestivo che riguarda la sua ultima conversazione con il figlio., uno dei medici si dichiara colpevole di aver fornito la ketamina all’attore Una conversazione a cuore aperto: “Era quasi come se fosse unadi qualcosa. Non ci ho fatto caso in quel momento ma ho pensato: ‘Da quanto tempo non facevamo una conversazione del genere?'. Credo che ci fosse qualcosa C'era un'inevitabilità in quello che gli sarebbe successo. Lui la sentiva molto. Ma ha detto: ‘Non ho più paura’. E questo mi ha preoccupato”.