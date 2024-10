Machiavelli-Capponi, raccolta firme e sit in per non cambiare dirigente (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 – Dal 2016 a oggi sono cambiati ben sei presidi. È per questo che i docenti del Machiavelli-Capponi si appellano all’Ufficio scolastico con una lettera che in poco tempo ha raccolto un centinaio di firme tra i lavoratori del liceo dell’Oltrarno, che stamani faranno un sit in davanti alla scuola. Il fatto è che, a breve, dovranno prendere servizio i dirigenti vincitori di un concorso particolarmente travagliato, sul quale si sono abbattuti vari ricorsi. E, dunque, alcuni presidi non titolari perderanno la reggenza. «Tutto giusto e legittimo, ma i casi andrebbero analizzati singolarmente», osservano gli insegnanti del Machiavelli-Capponi, che chiedono che l’attuale reggente, Francesco Giari, venga confermato fino alla fine dell’anno scolastico. Lanazione.it - Machiavelli-Capponi, raccolta firme e sit in per non cambiare dirigente Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 – Dal 2016 a oggi sono cambiati ben sei presidi. È per questo che i docenti delsi appellano all’Ufficio scolastico con una lettera che in poco tempo ha raccolto un centinaio ditra i lavoratori del liceo dell’Oltrarno, che stamani faranno un sit in davanti alla scuola. Il fatto è che, a breve, dovranno prendere servizio i dirigenti vincitori di un concorso particolarmente travagliato, sul quale si sono abbattuti vari ricorsi. E, dunque, alcuni presidi non titolari perderanno la reggenza. «Tutto giusto e legittimo, ma i casi andrebbero analizzati singolarmente», osservano gli insegnanti del, che chiedono che l’attuale reggente, Francesco Giari, venga confermato fino alla fine dell’anno scolastico.

Machiavelli-Capponi, raccolta firme e sit in per non cambiare dirigente

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Chiediamo soluzioni definitive e non solo interventi provvisori. La sicurezza della scuola è una priorità". Ieri mattina una parte degli alunni del liceo Machiavelli-Capponi non è entrata a scuola. Su 1400 studenti totali, hanno disertato le ... (Lanazione.it)

Firenze, 24 ottobre 2024 - “Basta soluzioni emergenziali. Sicurezza subito”. Come annunciato nei giorni scorsi, stamani gli studenti del liceo Machiavelli-Capponi non sono entrati in classe e si sono riuniti in corteo, partendo dalla sede di via ... (Lanazione.it)

Dopo il rapido raggiungimento on line delle 500mila firme necessarie per il referendum pro concessione cittadinanza degli stranieri dopo cinque anni di residenza in Italia, si è acceso il dibattito ... (lucidamente.com)

Per questo motivo l’associazione rescinde il contratto di locazione della sede provvisoria di Ulten e avvia un ultimo tentativo di convincere i politici locali ad agire raccogliendo firme. (unsertirol24.com)

Prosegue con fervore la raccolta firme per chiedere il reintegro di Bruno Spechenhauser nelle sue funzioni di dirigente presso l’Istituto Alberti di Bormio. A venti giorni dall’inizio della petizione, ... (intornotirano.it)