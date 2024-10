Lucca Comics, Samsung Electronics Italia porta il suo mondo gaming (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tornei avvincenti, anteprime esclusive, incontri con talent e tutte le tecnologie all’avanguardia di Samsung Electronics Italia, a disposizione dei visitatori di ‘Lucca Comics & Games 2024’, tra i principali eventi europei dedicati al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, in programma a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre. Samsung allestirà presso la storica Casa del Boia, sulle mura di Lucca, un’area gaming innovativa e coinvolgente, pensata per offrire ai visitatori un’esperienza di gioco senza precedenti. “Dopo la meravigliosa esperienza della scorsa edizione, è per Samsung un enorme piacere tornare a Lucca in occasione di Lucca Comics & Games 2024”, ha dichiarato Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tornei avvincenti, anteprime esclusive, incontri con talent e tutte le tecnologie all’avanguardia di, a disposizione dei visitatori di ‘& Games 2024’, tra i principali eventi europei dedicati al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, in programma adal 30 ottobre al 3 novembre.allestirà presso la storica Casa del Boia, sulle mura di, un’areainnovativa e coinvolgente, pensata per offrire ai visitatori un’esperienza di gioco senza precedenti. “Dopo la meravigliosa esperienza della scorsa edizione, è perun enorme piacere tornare ain occasione di& Games 2024”, ha dichiarato Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di

Lucca Comics, Samsung Electronics Italia porta il suo mondo gaming

