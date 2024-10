Lanazione.it - L’Orchestra Multietnica di Arezzo torna a scuola con Sarabanda

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Per i musicisti deldiè tempo dire a. Dire tra i banchi con i propri strumenti musicali, e le tante storie che li animano ed animano a loro volta, per l’inizio del secondo anno del progetto “”, l’originale percorso di laboratori musicali e lezioni concerto dedicati agli alunni delle scuole primarie e secondarie della città di. Il progetto mira a promuovere i valori dell’inclusione, del dialogo e dell’intercultura attraverso la musica, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza formativa e umana che va oltre l’insegnamento musicale tradizionale, ed è risultato tra i vincitori del bando per l’integrazione promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di. La seconda edizione del progetto è sostenuta inoltre dal Bando Patrocini del Cesvot.