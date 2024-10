Inter-news.it - Longhi: «Inter tenuta a vincere la Champions League? Che assurdità!»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Brunosi è pronunciato in merito alla sfida pareggiata dall’per 4-4 contro la Juventus. Questo il suo commento. LA SFIDA –-Juventus si è conclusa con il punteggio di 4-4. L’incontro si è contraddistinto per una rimonta finale dei bianconeri, innescata dal gol di Kenan Yildiz al 72?, che l’avrebbe potuto evitare mostrando una maggiore attenzione in fase difensiva. Sul punto si è espresso il giornalista Brunoa Radio Sportiva, con un accento posto su come l’atteggiamento dei nerazzurri abbia inciso sul pareggio dei bianconeri: «L’ha dimostrato di essere nettamente superiore in fase offensiva rispetto alla Juventus. La squadra nerazzurra è stata esagerata, sia nel voler attaccare con foga anche in vantaggio di due gol che nel non difendersi con accortezza.