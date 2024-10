Sport.quotidiano.net - Le parole nel post partita. "Un risultato giusto. Ci manca esperienza»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È un D’Aversa contento per il, meno per la prestazione dei suoi nella ripresa, quello che al termine della sfida del Tardini di Parma commenta il pareggio che permette all’Empoli di tornare a smuovere la classifica dopo aver incassato due sconfitte consecutive. "Unperché lasi è divisa in due parti, abbiamo giocato meglio noi nel primo tempoe hanno giocato meglio loro nella ripresa, quando abbiamo anche rischiato di perdere la" ha commentato il tecnico azzurro. "Comunque dobbiamo anche considerare il fatto che tre ragazzi hanno stretto i denti per giocare – ha aggiunto mister D’Aversa – quindi alla fine è unpositivo, anche se si poteva far meglio nel secondo tempo". Nella ripresa il Parma ha dimostrato di averne di più e in tal senso le condizioni non perfette di diversi elementi non hanno certo aiutato.