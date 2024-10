Le leggende dello United reagiscono… mentre Bruno Fernandes ringrazia il capo e Ferdinand e Morgan sostengono Ronaldo

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 2024-10-28 15:50:00 Giorni caldissimi in redazione! Ledel ManchesterGary Neville e Riohanno sostenuto il loro ex club per aver licenziato l’allenatore Erik ten Hag –lo hato e l’emittente Piersha ricordato ai tifosi l’avvertimento di Cristianosull’olandese. Ten Hag è stato esonerato lunedì dopo un inizio terribile della terza stagione del suo mandato all’Old Trafford, lasciando i 20 volte campioni al 14° posto in classifica con quattro vittorie in 14 partite in tutte le competizioni. Il gruppo Ineos di Jim Ratcliffe, che ha rilevato le attività calcistiche del club a febbraio, ha attivato una proroga di un anno del contratto di Ten Hag a luglio nonostante il 54enne abbia supervisionato un modesto ottavo posto nel 2023-24.