Iltempo.it - Lazio da applausi, tris al Genoa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Spettacolo e gol: lavola al quarto posto, liquida la praticacon un netto 3-0 senza concedere un'occasione agli avversari. Il calcio offensivo di Baroni piace ai 40.000 dell'Olimpico che si stropicciano gli occhi dopo i dubbi estivi per una rifondazione dolorosa ma necessaria. Si era chiuso un ciclo, Lotito e il ds Fabiani hanno trovato la ricetta giusta per ripartire con una squadra nuova che sta facendo innamorare per quel modo di attaccare in massa. Un'altra vittoria interna, l'Olimpico è un fortino che ha regalato 13 punti su 16 totali. Apre una perla di Noslin poi nel finale di un secondo tempo gestito con intelligenza, Pedro e Vecino chiudono i giochi nonostante l'assenza inattesa di Zaccagni. Prima partita senza subire in campionato e soprattutto la certezza che, chiunque entri in campo, dà il massimo.