Durante le due settimane di pausa scolastica per Halloween, la Principessa Kate ha deciso di prendere una pausa dagli impegni ufficiali per dedicare del tempo ai suoi tre figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis.

La Principessa Kate celebra Halloween con i figli in modo semplice

Durante le due settimane di pausa scolastica per Halloween, la Principessa Kate ha deciso di prendere una pausa dagli impegni ufficiali per dedicare del tempo ai suoi tre figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. ... (Dilei.it)

Halloween si avvicina ed è tempo di preparativi anche all’interno della Famiglia Reale. Ovviamente c’è un certo interesse da parte dei sudditi e dei fan per conoscere i dettagli dei programmi di Kate e William, così come dei loro bambini. Ecco in ... (Dilei.it)

Anche le teste coronate più spiate al mondo sono pronte a festeggiare Halloween: ecco cosa stanno organizzando William e Kate per i loro bimbi. (solospettacolo.it)

Sarà Halloween anche nel Castello di Windsor e, dunque, Kate Middleton e il Principe William sono intenti a fare preparativi per la notte delle streghe. La coppia sembra essere alquanto fan della ... (dilei.it)

Nel 2013, dopo la nascita del Principe George, primogenito di Kate e William ... ogni possibile collegamento con la Corona. E durante Halloween, una festività che la monarchia tradizionalmente non ... (supereva.it)