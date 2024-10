Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia-Sassuolo: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre che navigano nelle zone alte e che quindi promettono spettacolo.si giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante qualche comprensibile scivolone come la sconfitta casalinga contro la Cremonese, i campani detengono sempre la palma di squadra rivelazione di questa prima parte di campionato. Gli uomini di Pagliuca stazionano in zona playoff a quota 15 punti ed hanno ottenuto vittorie di prestigio come quelle contro la capolista Pisa e contro la Sampdoria in trasferta. Adesso un altro bel test contro una candidata al ritorno in massima serie. Gli emiliani sono in gran momento e sembrano ormai lanciati verso il vertice dopo un avvio non semplice.