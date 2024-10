Notizie.com - Johnny Depp e quel primo incontro con Riccardo Scamarcio (dal benzinaio)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La storia deltra i due attori – sex symbol, raccontata a Che Tempo Che Fa. L’attesa dia “Che Tempo Che Fa” ha generato grande entusiasmo tra il pubblico. L’iconico attore hollywoodiano, noto per i suoi ruoli indimenticabili, ha fatto il suo ingresso nello studio televisivo presentando il suo ultimo film “Modi – Tre giorni sulle ali della follia“. Vestito con un elegante completo rosso mattone, abbinato a una camicia e un cappello beige,ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan.e il loro, raccontato a ‘Che Tempo Che Fa’ – Screenshot TV – notizie.comDurante l’intervista,ha condiviso la sua profonda passione per la musica, citando artisti come Andrea Bocelli, descritto come una figura quasi mistica.