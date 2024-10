Gamberorosso.it - "Il fine dining è in crisi? Gli chef che fanno filosofia annoiano i clienti". Intervista al cuoco Maurice Ravin

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Martinicano di origine, classe 1970, due stelle Michelin al Blue Bay del Montecarlo Blue Bay Resort,si è imposto sulla scena gastronomica con la sua cucina che unisce Caraibi e Mediterraneo e che va alla ricerca di quello che lui ama definire il “palato mentale del cliente”. Lo incontro in occasione del Festival des Étoilés all’Hotel de Paris di Montecarlo e mi sembra la persona giusta per parlare di avanguardia e, lui che si definisce “un venditore di piacere e non di sogni”., si può partire dal piacere per combattere ladeldi cui in Italia si dibatte tanto? Io penso che ci sia un movimento di restaurazione festosa che è molto di moda al momento. Ma penso ugualmente che noial giorno d’oggi non solo dobbiamo adattare il servizio proposto aiin modo che sia più fluido ma anche proporre tariffe ragionevoli.