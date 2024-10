Il 'day after' di Juric dopo il tracollo di Firenze. Torna De Rossi? (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - dopo il tracollo di ieri a Firenze, un 5-1 con pochi alibi, la Roma è nella bufera. Il 'Day after' a Trigoria, fortino da cui trapelano poche informazioni, non può essere un giorno come gli altri. Agi.it - Il 'day after' di Juric dopo il tracollo di Firenze. Torna De Rossi? Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI -ildi ieri a, un 5-1 con pochi alibi, la Roma è nella bufera. Il 'Day' a Trigoria, fortino da cui trapelano poche informazioni, non può essere un giorno come gli altri.

Il 'day after' di Juric dopo il tracollo di Firenze. Torna De Rossi?

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

AGI - Dopo il tracollo di ieri a Firenze, un 5-1 con pochi alibi, la Roma è nella bufera. Il 'Day after' a Trigoria, fortino da cui trapelano poche informazioni, non può essere un giorno come gli altr ... (msn.com)

"Quaranta giorni di lavoro buttato" rischiano di trasfromarsi in un incubo per Ivan Juric, con la situazione in casa Roma che ... (okcalciomercato.it)

Dopo De Rossi e la scelta di Juric sulla panchina giallorossa, i Friedkin devono rapidamente scegliere il futuro allenatore capitolino e soprattutto scegliere se rimanere al timone della società ... (rainews.it)

Il tracollo di Firenze sembra aver incrinato il rapporto con il tecnico croato, arrivato a Trigoria poco più di un mese fa. Si alzano le quotazioni di Roberto Mancini, ma non è solo suggestione il cla ... (today.it)

SERIE A - A fine partita, oltre all'allenatore Juric, è intervenuto anche il direttore sportivo della squadra giallorossa. Ghisolfi, infatti, ha chiesto SERIE A - A fine partita, oltre all'allenatore ... (headtopics.com)