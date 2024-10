Identificati gli autori della telefonata che ha provocato l’evacuazione del tribunale dell’Aquila (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 7 novembre 2023, una telefonata anonima ha messo in allerta le forze dell’ordine causando l’evacuazione del tribunale dell’Aquila e la sospensione delle udienze. La Digos, con la collaborazione della Procura distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ha avviato un’indagine che ha portato all’identificazione degli autori della minaccia. Questa situazione di tensione ha richiesto un’operazione di controllo approfondita per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori presenti nell’edificio. La telefonata minacciosa e l’immediata risposta delle forze dell’ordine La telefonata pervenuta alla sala operativa di Roma del Numero Unico di Emergenza ha suscitato grande allerta, in quanto segnalava la presenza di quattro ordigni potenzialmente esplosivi localizzati tra il Palazzo di Giustizia e una chiesa della città. Gaeta.it - Identificati gli autori della telefonata che ha provocato l’evacuazione del tribunale dell’Aquila Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 7 novembre 2023, unaanonima ha messo in allerta le forze dell’ordine causandodele la sospensione delle udienze. La Digos, con la collaborazioneProcura distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ha avviato un’indagine che ha portato all’identificazione degliminaccia. Questa situazione di tensione ha richiesto un’operazione di controllo approfondita per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori presenti nell’edificio. Laminacciosa e l’immediata risposta delle forze dell’ordine Lapervenuta alla sala operativa di Roma del Numero Unico di Emergenza ha suscitato grande allerta, in quanto segnalava la presenza di quattro ordigni potenzialmente esplosivi localizzati tra il Palazzo di Giustizia e una chiesacittà.

