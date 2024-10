Gaeta.it - Halloween in Italia: crescono le vendite di zucche, dolcetti e costumi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La festa dista conquistando sempre più il cuore deglini, diventando un’occasione da non perdere per festeggiare in modo originale. Questo aumento di interesse si traduce in un incremento significativo delledi prodotti legati alla festività, che si celebra con travestimenti,e decorazioni spettrali. Con l’approccio festoso alla celebrazione di Ognissanti, le abitudini dei consumatori si stanno trasformando, riflettendo una cultura sempre più aperta a usanze anglosassoni.in crescita: un trend che sorprende Secondo i dati forniti da Coop Alleanza 3.0, lo scorso anno, durante i quindici giorni che precedono la notte di, si sono registratestraordinarie nei suoi punti vendita.