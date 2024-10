Sbircialanotizia.it - Guido Milella, Milella & Co: “Commercio internazionale, scenari complessi. Serve consulenza attenta e affidabile”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Amministratore dell’azienda barese, leader nel settore di logistica e spedizioni, ha stretto accordi con i principali attori dei trasporti in Turchia: “Lavoriamo per facilitare l’import export con soluzioni che uniscano garanzia ed efficienza” Bari, 28/10/2024 - Gliinternazionali sono sempre più. La delicata situazione in Medio Oriente ed est Europa rende difficile ogni