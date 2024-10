Gp del Messico di F1, Sainz trionfa davanti a Norris. Leclerc è terzo

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Città del, 27 ottobre 2024 – Un Carlosquasi impeccabile conquista il successo nel Gp deldi F1. Seconda vittoria consecutiva della Ferrari dopo quella negli Usa die la quinta quest’anno. Il pilota della rossa, partito dalla pole, dopo una partenza non impeccabile con Max Verstappen che ha preso la testa della gara in avvio, ha aspettato il momento giusto per passare la Red Bull dell’olandese e fare la propria gara in solitaria fino alla bandiera a scacchi,alla McLaren di Landoche trova il secondo gradino del podio sfruttando un errore prima del rettilineo di Charles, finito sull’erba, lasciando spazio al britannico, ma finitocon il giro veloce. Due Ferrari sul podio comunque sul podio conche guadagna punti nella classifica mondiale su Verstappen che chiude solo sesto dopo una doppia penalità.