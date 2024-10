Ilrestodelcarlino.it - Gli sciacalli dell’alluvione scoperti dai vigili

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 – Otto persone sono state identificate e allontanate dalla polizia locale di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dopo averle sorprese a rovistare vicino alle case e tra il materiale rimosso dalle zone colpite dall’alluvione del 19 ottobre. Gli agenti, durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio, sabato scorso hanno notato tre furgoni parcheggiati nei pressi dell’area di sosta di via Otello Selleri al Farneto, zona momentaneamente adibita a punto di raccolta di tutto il materiale proveniente delle abitazioni che sono state colpite dall’alluvione. Sei persone (tre uomini e tre donne di età compresa tra i 20 e i 23 anni, tutti provenienti da San Giuliano Terme, in provincia di Pisa) stavano caricando sui tre mezzi vario materiale. A quel punto gli agenti li hanno identificati e poi obbligati a svuotare i cassoni dei tre furgoni.