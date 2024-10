Gamerbrain.net - Giant Sparrow svela il nuovo gioco incentrato su animali fuori dal comune

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Se come me amate giochi del calibro di The Unfinished Swan o What Remains of Edith Finch, dove l’azione viene sostituita dalla narrazione, con una sana dose di enigmi da risolvere, allora sarete lieti di sapere che, l’autore di entrambi i titoli in questione, hato il suoprogetto, che purtroppo è ancora alle fasi iniziali dello sviluppo, ma che già alimenta la curiosità nei giocatori.da: I primi dettagli snocciolati dagli autori Il team sta lavorando in questo periodo sul suo terzo progetto, le cui atmosfere saranno ispirate ad opere come Ico, Windsoill, la città incantata e documentari naturalistici di David Attenborough. Come detto purtroppo lo sviluppo è ancora alle prime fasi, tuttavia il team ha già condiviso alcuni interessanti dettagli.