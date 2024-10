Georgia: il partito al potere vince le elezioni ma l’opposizione, l’Osce e l’Ue contestano il voto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il partito al potere in Georgia, “Sogno Georgiano” che sostiene il premier Irakli Kobakhidze, ha vinto le elezioni legislative tenute sabato 26 ottobre nel Paese del Caucaso, un risultato contestato dalle file dell’opposizione da cui si sono levate voci contro il “voto rubato” e le interferenze dalla vicina Russia e da alcuni osservatori internazionali, provenienti anche dall’Unione europea, che hanno denunciato le “pressioni” subite dagli elettori. Intanto il capo del governo ha tenuto a ribadire la volontà di Tblisi di aderire all’Ue mentre oggi è atteso nella capitale il premier ungherese e presidente di turno del Consiglio europeo, Viktor Orbán, che si è congratulato con il suo collega Georgiano per la vittoria elettorale malgrado le critiche mosse dai vertici comunitari contro il processo di voto. Tpi.it - Georgia: il partito al potere vince le elezioni ma l’opposizione, l’Osce e l’Ue contestano il voto Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilalin, “Sognono” che sostiene il premier Irakli Kobakhidze, ha vinto lelegislative tenute sabato 26 ottobre nel Paese del Caucaso, un risultato contestato dalle file delda cui si sono levate voci contro il “rubato” e le interferenze dalla vicina Russia e da alcuni osservatori internazionali, provenienti anche dall’Unione europea, che hanno denunciato le “pressioni” subite dagli elettori. Intanto il capo del governo ha tenuto a ribadire la volontà di Tblisi di aderire almentre oggi è atteso nella capitale il premier ungherese e presidente di turno del Consiglio europeo, Viktor Orbán, che si è congratulato con il suo collegano per la vittoria elettorale malgrado le critiche mosse dai vertici comunitari contro il processo di

