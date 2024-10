Genoa ufficiale l’acquisto di Balotelli | allenamento personalizzato per l’attaccante

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Marioè ufficialmente un nuovo calciatore delha firmato a Villa Rostan e poi ha svolto un, dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche a CDS – Casa della Salute. “In carrieraha vinto nove titoli a livello professionistico con le squadre di appartenenza. In Nazionale maggiore è stato capo-cannoniere e vice-campione all’Europeo 2012, collezionando in totale 36 presenze e 14 reti”, si legge nella nota del club. La squadra intanto ha ripreso la preparazione. Defaticante per chi era sceso in campo all’Olimpico contro la Lazio. Programma normale per gli altri in vista della sfida di giovedì contro la Fiorentina.diperSportFace.