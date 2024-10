Ilgiorno.it - Freddo e pioggia, poi caldo record e infine ancora maltempo: crolla la produzione di zucche in Lombardia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Cremona, 28 ottobre 2024 – È una delle protagoniste della tavola lombarda ma non solo. Per i più piccoli è un immancabile prodotto legato ai festeggiamenti di Halloween, che ormai da una ventina di anni hanno preso ampiamente piede anche nella nostra regione. Stiamo parlando della zucca, indiscussa regina dell’autunno. Come spiegato da Coldiretti regionale quest’anno, però, complici le forti piogge degli ultimi mesi, ladiinè calata di circa il 30% rispetto al 2023. Un dato significativo, dal momento che proprio in territorio lombardo si coltivanodestinate per la quasi totalità al consumo alimentare, con territori maggiormente vocati nelle province di Mantova, Pavia, Brescia e Cremona.