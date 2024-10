Francesco Totti e il ritorno al calcio | Lo vuole il Como

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La tentazione disi chiama. Dopo il ritiro dalcon la maglia della Roma unica indossata in più di vent’anni di carriera calcistica, il Capitano a cui non piaceva essere chiamato Puponetornare a giocare in Serie A a sette anni dal 2017. E fare mezza stagione con i lariani, scrive Repubblica. O meglio, come ha detto lui stesso: prima un paio di mesi di allenamenti e poi si vedrà. D’altro canto Michael Jordan è tornato a giocare a basket per ben due volte. La prima ha vinto altri tre campionati, la seconda forse si poteva evitare. Mentre George Foreman si è ripreso il titolo di campione dei pesi massimi della boxe a 45 anni e 9 mesi, contro un pugile che ne aveva 27. E poi c’è l’esempio di Balotelli, chetornare a giocare anche se in molti si chiedono quando mai abbia iniziato di preciso.