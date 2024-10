Foggia: la nota dopo le dimissioni di Capuano (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Il Foggia comunica di aver preso atto delle dimissioni di mister Ezio Capuano che, nonostante le interlocuzioni con quest’ultimo, restano irrevocabili come annunciato. Di conseguenza la società accetta le dimissioni senza riserva. Il mister rinuncia a qualsiasi emolumento maturato dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla data odierna, dimostrando grande attaccamento ai colori rossoneri e stima verso il club. Il club ringrazia il tecnico per la collaborazione resa fino ad oggi e gli augura le migliori fortune sportive e personali”. Questa la nota ufficiale del Foggia, che ha accettato formalmente le dimissioni del tecnico Ezio Capuano. Foggia: la nota dopo le dimissioni di Capuano SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Ilcomunica di aver preso atto delledi mister Ezioche, nonostante le interlocuzioni con quest’ultimo, restano irrevocabili come annunciato. Di conseguenza la società accetta lesenza riserva. Il mister rinuncia a qualsiasi emolumento maturato dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla data odierna, dimostrando grande attaccamento ai colori rossoneri e stima verso il club. Il club ringrazia il tecnico per la collaborazione resa fino ad oggi e gli augura le migliori fortune sportive e personali”. Questa laufficiale del, che ha accettato formalmente ledel tecnico Ezio: lalediSportFace.

